За долг перед энергетиками у уральца забрали «Мерседес» (ФОТО)

У жителя Верхней Пышмы арестовали автомобиль «Мерседес S500» за долги перед компанией «ЭнергосбыТ Плюс». Мужчина задолжал за электричество 340 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, машину продадут с торгов, а полученные деньги направят в счет погашения долга. При этом средства, затраченные на оплату госпошлины, штрафной стоянки и оценку автомобиля придётся возместить самому должнику.

«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает недобросовестных клиентов, что должникам могут запретить распоряжаться движимым и недвижимым имуществом. В частности, они не смогут продать автомобиль или квартиру. Также им могут отключить свет и запретить выезд за границу.

Компания призывает потребителей не копить долги, а оплачивать счета вовремя, в том числе без комиссии через мобильное приложение «ЭнергосбыТ+», в личном кабинете на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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