Изобретают технологические макеты и пишут компьютерные программы: как отдыхают подростки, мечтающие стать инженерами (ФОТО)

В загородном центре «Таватуй» прошла летняя смена «ТехноЛидер», на которой почти сотня школьников из 20 городов попробовали себя в роли изобретателей и инженеров. Проекты, которые создали дети, всерьез обсуждают специалисты УГМК. Возможно, какие-то изобретения подростков воплотятся на реальных производствах.

Летняя проектная смена «ТехноЛидер» собрала в Свердловской области 96 школьников из 20 территорий присутствия УГМК. Отдыхать и изобретать в «Таватуй» приехали победители Инженериады УГМК и лучшие учащиеся Инженерной школы УГМК. Это уже пятая, начиная с 2018 года, подобная смена.

За две недели подростки успели разобраться в сложных и масштабных технических проблемах, предложить их решения экспертам предприятий, самостоятельно изготовить движущиеся макеты и написать компьютерные программы. Многие идеи школьников вполследствии воплощаются в реальные технологические решения, схемы и прототипы устройств. Взрослые специалисты УГМК часто удивляются, когда ребята оказываются настолько «в теме», что обсуждают инженерные задачи на вполне профессиональном уровне.

«Проектная школа воспитывает будущих технологических лидеров, – говорит программный директор смены «ТехноЛидер» руководитель проектов Уральского клуба нового образования Резеда Рыбалко. – Это будущие инженеры, которые умеют видеть и понимать ситуацию, выявлять проблемы и предлагать эффективные решения. А так как все тематические направления смены «ТехноЛидер» определяются стратегическими задачами УГМК, то ребята имеют возможность приглядеться не только к существующим профессиям, но и к тем, которые появятся лет через 7-10».

Во время отдыха подростки участвовали в тренингах, много общались между собой и строили общие планы. Эти ребята способны сами организовать активности и поделиться опытом со сверстниками. Уникальная образовательная среда помогает им «раскрыться», развить и продемонстрировать свои таланты. За две недели они научились держать в руках инструменты, обрабатывать различные материалы, освоили новый софт, попробовали себя в программировании и соединили все новые способности на пользу общего дела.

Отметим, что подготовка к смене «ТехноЛидер» началась задолго до ее начала. Специалисты по персоналу УГМК вместе с техническими специалистами подготовили тематику смены. В этом году были предложены темы по автоматизации подземной техники, проектированию новых ИТ-решений, использованию возобновляемых источников энергии, декарбонизации промышленного производства, диверсификации экономики Кузбасса, развитию моногородов. Были определены эксперты предприятий УГМК по каждому направлению, подобрана и обучена большая команда педагогов. Готовилась и площадка для проектной смены – традиционно «ТехноЛидер» проводится на базе загородного центра «Таватуй» областного фонда «Золотое Сечение», куда организаторы завозят целый грузовик оборудования и расходных материалов.

Смена начинается с интенсивных психологических тренингов, завершающихся посвящением в технолидеры, а уже затем следуют выступления специалистов, планирование работы команд, разработка и обсуждение проектов, и, наконец, защита разработок перед экспертами.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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