На борьбу с лесными пожарами второй год выходят волонтеры

В Свердловской области активно идет борьба с природными пожарами. Наряду с профессионалами в этом участвуют волонтеры, роль которых особо отметил губернатор Евгений Куйвашев.

«Все мы в Екатеринбурге и окрестностях сегодня почувствовали удушающий запах гари. По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области сейчас лесные пожары распространились на площади более 100 гектаров. Самое крупное возгорание – в Пелыме, там с огнем борются 35 парашютистов-десантников. Есть и один торфяной пожар, с которым борются сотрудники Авиалесоохраны и лесники. Им помогают волонтеры, которые, я знаю, уже второй год не жалеют своего времени, сил и средств, чтобы бороться с огнем. Я хочу выразить огромную благодарность всем добровольцам. Без вас было бы сложнее», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

По данным на 16:00 8 августа, небольшие возгорания зафиксированы на территории Сысертского и Нижнетуринского городских округов. Локализованы очаги в лесах Шалинского и Березовского городских округов, под Екатеринбургом. Возникшие возгорания ликвидируются специалистами Уральской базы авиационной охраны лесов и лесничеств.

Как сообщили в ДИПе, в случае необходимости к борьбе с с лесными пожарами может быть привлечено 4,5 тысячи человек, задействовано около 2 тысяч единиц техники.

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефону 8-800-100-94-00.

Напомним, сегодня город в течение нескольких часов окутал сильный смог. Екатеринбуржцы жалуются на едкий запах гари. Санитарные врачи советуют горожанам избегать длительного нахождения на открытом воздухе и не открывать окна в помещениях. Лучше отказаться от курения и чаще промывать глаза, нос и горло. При выходе на улицу можно надеть маску или респиратор. В случае возникновения кашля или одышки, обострения хронических заболеваний, следует обратиться к врачу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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