Первоуралец хотел сводить девушку в театр и потерял 140 тысяч

Житель Первоуральска потерял все деньги со своей банковской карты после попытки купить билеты в театр для девушки с сайта знакомств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, молодой человек 1994 г.р. познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая захотела продолжить общение в мессенджере. Затем новая знакомая предложила сходить в театр и выслала ссылку с афишей. Пройдя по ссылке, мужчина выбрал спектакль и перешёл на вкладку для покупки билетов. Далее он ввёл данные своей банковской карты, указал CVC-код и перевел 2490 рублей. Деньги у него списались. Спустя какое-то время на его мобильный телефон пришло СМС-оповещение с информацией о том, что из-за технических неполадок нужно обновить страницу афиши и заплатить еще раз. Мужчина так и сделал, и с его карты снова списались деньги. Тогда он позвонил по номеру техподдержки сайта. «Специалист» объяснила ему, что деньги списались дважды по ошибке, после чего отправила потерпевшему гиперссылку для возврата денег. Пройдя по ссылке, мужчина снова ввел данные банковской карты и нажал вкладку «Возврат». После этого с его карты исчезли все оставшиеся деньги, в общей сумме – около 140 тысяч рублей, а телефон службы поддержки стал недоступным. Перестала выходить на связь и девушка с сайта знакомств.

ОМВД России по городу Первоуральску проводит проверку. Сотрудники полиции напоминают, что надо быть осторожными при покупках через социальные сети или специальные сайты. «Всегда старайтесь проверять потенциального покупателя или продавца и ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные и данные своих банковских карт неизвестным», – советуют в полиции.

Первоуральск, Елена Владимирова

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