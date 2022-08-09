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Вторник, 9 августа 2022, 08:53 мск

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Ночью в саду «Строитель-2» в Екатеринбурге выгорели дома

Фото из архива

Сегодня ночью крупный пожар уничтожил домики в садовом товариществе «Строитель-2». По словам очевидцев, в момент возгорания там находились люди, но им удалось эвакуироваться.

Огонь в одном из домиков вспыхнул около 3 часов ночи. К моменту приезда пожарных полыхали уже два дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до утра.

Также сегодня ночью произошел пожар в частном секторе на улице Межевой. Сгорели надворные постройки, баня и гараж с машиной, принадлежавшие одним хозяевам. Сам дом пламя не затронуло.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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