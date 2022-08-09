В Свердловской области горит уже 151 гектар леса

Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 151 гектара. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 9 августа в регионе зарегистрировано шесть очагов.

Самый крупный лесной пожар бушует в труднодоступном районе Пелымского округа. Там с огнем борются 35 парашютистов-десантников. Возгорание в Билимбаевском лесничестве тушат специалисты наземной службы с привлечением специальной техники. Сотрудники МЧС смогли локализовать природные пожары в Березовском городском округе, Верхотурском, Сысертском, Шалинском лесничествах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня принимают участие более 130 человек, сообщает ДИП.

За минувшие сутки также были потушены восемь возгораний в лесах около Екатеринбурга, Нижнего Тагила, в Сысертском и Тавдинском лесничествах. Причиной пожаров во всех случаях стало неосторожное обращение людей с огнем.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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