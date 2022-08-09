Ташкент может стать для уральцев транзитным хабом, заменив Стамбул

Из Екатеринбурга могут запустить транзитные рейсы в разные страны мира через Ташкент. После ухода Turkish Airlines значительно снизился транзитный поток туристов через Стамбул, и авиакомпании совместно с турбизнесом ищут новые варианты.

«Действительно, есть планы по новым рейсам из Екатеринбурга в Узбекистан. Связаны они с транзитными полетами через Ташкент в Куала-Лумпур, Дели, Тегеран и так далее. После ухода из Кольцово Turkish Airlines, на крыльях которой туристы через Стамбул добирались в разные точки мира, хаб по сути остался один – Дубай. Поэтому есть потребность в альтернативных хабах, для развития рынка нужны альтернативные направления – Азия, Индийский океан, острова. Помимо прочего, Ташкент, который рассматривается для этих целей, находится в более удобном географическом положении для разлетки по некоторым направлениям», – ответил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Сейчас из Екатеринбурга в Узбекистан летают авиакомпании Uzbekistan Airways и Red Wings. Суммарно они выполняют десять рейсов в неделю в пять городов Узбекистана, в том числе – в Самарканд, Ташкент, Бухару. Стоимость билетов в разные месяцы составляет от 10 до 40 тысяч рублей на одного человека в один конец.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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