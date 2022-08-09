В Свердловской области снижается активность клещей

В Свердловской области зарегистрировано уже 54 случая клещевого энцефалита и 287 случаев лайм-боррелиоза – с начала сезона. Еще несколько пациентов, покусанных клещами, ожидают подтверждения диагноза.

Однако активность опасных паукообразных постепенно снижается. По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю 171 человек обратился за медицинской помощью после присасывания клещей. Неделей ранее пострадавших было чуть более 300.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 46 811 пострадавших от присасывания клещей, что больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди них более 8 тысяч детей. Около трети пострадавших приходится на Екатеринбург. В целом активность клещей зафиксирована в 67 свердловских муниципалитетах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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