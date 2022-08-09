Илон Маск осадил Байдена из-за уральской баскетболистки, осужденной в России за наркотики

Глава SpaceX Илон Маск в подкасте Full Send Podcast прокомментировал ситуацию с арестом экс-баскетболистки УГМК Бритни Грайнер, осужденной за наркотики. «Если президент [Джо Байден] прилагает столько усилий, чтобы освободить кого-то осужденного в России за наркотики, то почему бы ему сначала не освободить людей в Америке, которых отправили в тюрьму из-за такой же фигни», – сказал он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обмен Грайнер на Виктора Бута будет неравноценным. «Она приехала нагруженная наркотиками туда, где все строго по поводу запрещенных веществ, и ее поймали. Как я понимаю, она признала свою вину даже без давления, потому что реально была виновата», – сказал он, уточнив, что обмен ее на «торговца оружием выглядит не очень выгодной сделкой».

Напомним, суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима в России за контрабанду гашишного масла. Виктор Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы в США за контрабанду оружия десять лет назад. Глава МИД Сергей Лавров уточнял, что готов обсудить с американской стороной обмен заключенными, но «в режиме тихой дипломатии», без шумихи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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