В центре Екатеринбурга у фонтана Forum City пройдет джазовый концерт и танцевальный open air

В эту субботу, 13 августа, у фонтана Forum City пройдет очередной музыкальный вечер. Резиденты клуба EverJazz исполнят романтический джаз и соул, а школа танцев MaxDance устроит танцевальный оупенэйр по сальсе и бачате.

Фонтан Forum City расположен на углу улиц Радищева и Сакко и Ванцетти. Музыкальные вечера в этой локации стали хорошей традицией этого лета. В ближайшую субботу, в 18 часов любой желающий сможет послушать джаз и соул от Анны Семеновой (вокал) и Анатолия Волочай (клавиши), а с 19:00 до 21:30 пройдет танцевальный open air bachata/salsa от школы танцев MaxDance. Вход на оба мероприятия свободный.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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