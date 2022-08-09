В Екатеринбурге на вокзале можно будет купить билеты по СБП

РЖД запускает расчёты по системе быстрых платежей при покупке билетов на поезда дальнего следования. Внедрение оплаты по QR-коду будет идти поэтапно, Екатеринбург попал в число городов, где такой вариант появится в первую очередь. Кроме главного уральского вокзала специализированные кассы есть еще на 11 крупнейших вокзалах: Ленинградском и Казанском – в Москве, Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Ростов-на-Дону, Казань-Пассажирская, Нижний Новгород, Саратов, Иркутск, Самара, Хабаровск, Новосибирск-Главный.

«На железнодорожном вокзале Екатеринбург оплатить проездные и перевозочные документы с помощью СБП сейчас можно в специализированных билетных кассах №5 и №8 (они отмечены специальным знаком)», – отметили в пресс-службе СвЖД. К концу года можно будет купить билеты по СБП онлайн, как на сайте, так и в мобильном приложении. Добавим, широкое распространение покупки по СБП получили после того, как Apple Pay и Google Pay перестали работать в России. СБП стала альтернативным способом заплатить без использования карты, правда, в таком случае банки не начисляют кэшбек.

Екатеринбург, Марина Иванова

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