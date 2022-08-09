В Екатеринбурге пьяный подросток угнал у отца машину

В Екатеринбурге 16-летний подросток угнал машину у собственного отца. Мужчина передал сыну ключи от «Лады Весты», чтобы тот принес вещи из салона. Вместо этого парень сел за руль и уехал.

Инцидент случился 8 августа. Отец сам обратился в полицию, когда сын исчез вместе с машиной. Сотрудники ГИБДД задержали подростка на улице Предельная. От него пахло алкоголем. Освидетельствование показало 0,357 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, что соответствует легкой степени алкогольного опьянения.

Подростка и отца, которому сотрудники ГИБДД передали ключи от машины, увезли в отдел полиции № 4. Там в отношении парня составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления. Также он был привлечен к ответственности за потребление алкоголя в общественном месте. Родители юного угонщика получат штраф за ненадлежащее воспитание ребенка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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