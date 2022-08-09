Niletto устроил челлендж для поклонников в Зеленой Роще и заставил репортеров подтягиваться (ФОТО)

Сегодня в Зеленой Роще был большой ажиотаж – там снимали документальный фильм про екатеринбургского исполнителя Данилу Прыткова, более известного как Niletto. Лента носит рабочее название «Нелюбимка», съемки ведет Свердловская киностудия.

Сначала казалось, Niletto не очень рад тому, что в парк пришли не только его поклонники, которые выполняли роль массовки, но и репортеры. Последних он заставил подтягиваться. «Кто снимает – подтягивайтесь, кто не подтянется – идет [нафиг]», – заявил артист, но препятствовать съемкам в итоге все-таки не стал.

Вместо этого он устроил несколько челленджей. Он подтягивался на турнике разными хватами, вместе с друзьями показывал упражнения, которые екатеринбуржцы должны были повторить. Победителям двух взрослых челленеджей достались банка протеина и кроссовки. Среди детей, который бросали кольца в баскетбольную корзину, Niletto разыграл самокат.

Яркие кадры бэкстейджа съемок документального фильма смотрите на канале «Нового Дня» в ближайшее время.

Екатеринбург, Елена Сычева, Дмитрий Бутаков

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