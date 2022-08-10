В Екатеринбурге потушили крупный пожар в автосалоне. Спасены 37 автомобилей (ФОТО)

В Екатеринбурге почти всю ночь боролись с крупным пожаром на Сибирском тракте, 85. Сначала загорелись деревянные поддоны в промзоне, затем огонь перекинулся на ангар, где размещается автосалон.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожар начался в 02:16, сначала его площадь составила 300 кв. м. Из строительного вагончика, находящегося вблизи места пожара, были эвакуированы 10 человек.

Только в 04:17 пожарным удалось локализовать огонь на площади 1000 кв. м. Огнем были повреждены деревянные поддоны на открытой площадке и ангар, который частично обрушился. Из здания были эвакуированы 37 легковых автомобилей.

Тушение пожара осложнялось большим количеством горючих материалов и низким давлением в водопроводной сети – огонь распространялся быстро.

Из-за угрозы взрыва газовых баллонов пожарные работали с безопасного расстояния. Разведка проводилась с помощью беспилотного летательного аппарата. Из горящего ангара вынесли девять газовых баллонов. В 05:37 открытое горение на пожаре было ликвидировано, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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