Жара на Урале сменится градом и ливнями

В Свердловской области продлевается штормовое предупреждение. По данным синоптиков, сегодня в регионе ожидаются ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 21-26 м/с. Непогода, весьма вероятно, затронет северную часть региона и горы. При этом до вечера 11 августа сохраняется предупреждение о смоге. Также в регионе сохраняется пожароопасная ситуация в лесах.

В Екатеринбурге сегодня будет в основном без существенных осадков, вечером возможен кратковременный дождь, слабый дождь возможен и завтра днем, продолжит держаться тридцатиградусная жара. В пятницу столбики термометров опустятся до 23-25 градусов, но осадков синоптики не обещают.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»