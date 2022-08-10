В шести районах Свердловской области горят леса

В Свердловской области – шесть очагов лесных пожаров, площадь горения за сутки несколько уменьшилась. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, накануне действовали 13 природных пожаров общей площадью более 200 га. Удалось справиться с огнем в лесах под Первоуральском, Алапаевском, в Каменском районе, Нижнетуринском городском округе, рядом с Березовским, Полевским и в Шалинском районе.

Продолжают действовать пожары в Березовском и Верхней Пышме, горит по 10 и 14,5 га леса, в Сысертском округе горит около полугектара. Это локализованные очаги. По данным на 6 утра не удалось локализовать пожар в Горноуральском районе – 0,6 га, кроме того, продолжает разрастаться природный пожар под Пелымом, там горит уже 130 га.

Добавим, в Пелымском районе лес горит с прошлой недели. Накануне там работали 35 парашютистов-десантников.

Екатеринбург, Марина Иванова

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