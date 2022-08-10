«МегаФон» увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза

«МегаФон» увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек. Это позволит всем абонентам ещё быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также делать звонки в более высоком качестве.

Telegram – самый популярный мессенджер в сети «МегаФона». На него уже приходится 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

В Свердловской области доля Telegram в сравнении с Whats App и Viber уже достигла 73%. Рост трафика с начала года оказался выше общероссийских показателей – жители увеличили объем передачи данных в мессенджере сразу в 3 раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в марте.

Наиболее активно общаются и читают новости в этом сервисе жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуфимска, Верхней Пышмы, Первоуральска и других городов.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам в Свердловской области и других регионах страны лучшую скорость в сервисе, «МегаФон» расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент «МегаФона», поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества», – комментирует Алексей Титов, технический директор «МегаФона».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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