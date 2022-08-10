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Среда, 10 августа 2022, 16:57 мск

Новости Екатеринбург

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На Урал прилетит министр обороны Шойгу

Фото: пресс-служба Кремля

В Свердловскую область летит министр обороны Сергей Шойгу – в его программе визит в Екатеринбург и Нижний Тагил. Генерала ждут 11-12 августа. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, передает Tagilcity.ru.

Уточняется, что визит Шойгу в Нижний Тагил не связан с празднованием Дня города – 12-14 августа город отмечает 300-летие. По данным «Нового Дня», министр заинтересован работой оборонных предприятий.

Нижний Тагил, Марина Иванова

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