Вынесен приговор рецидивисту, который чуть не убил следователя ножницами

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, который пытался убить ножницами следователя полиции.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 18 ноября 2021 года ранее судимого Александра Хромцова, находившегося в розыске по делу о хищении, доставили на допрос в отделение полиции на Старой Сортировке. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Увидев на столе следователя ножницы, он придумал, как ему показалось, хитрый план. Хромцов попросил полицейского снять с него наручники, чтобы он смог надеть куртку. Когда сотрудник выполнил его просьбу, Хромцов схватил со стола ножницы и ударил следователя в шею, затем нанес еще 21 удар, после чего повалил на пол и пытался добить. На крики о помощи подоспели коллеги потерпевшего и скрутили Хромцова. Следователь был госпитализирован, но после осмотра медиками отпущен домой. Хромцов признал вину частично.

За покушение на жизнь следователя Хромцову дали 13 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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