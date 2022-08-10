Необычные туристические проекты получат поддержку от государства

Более 250 проектов в сфере туризма прислали инициативные жители Свердловской области на конкурс «Агенты позитивных изменений».

Как сообщили организаторы конкурса, проекты будут доработаны в ходе обучающей программы, презентованы на итоговом форуме и получат дополнительные ресурсы для дальнейшего развития.

Все туристические маршруты «агентов» доступны для посещения – до них можно добраться самостоятельно, на личном автомобиле или общественном транспорте. Один из проектов – уже действующий загородный клуб «Ключ-Камень» на берегу реки Чусовой в деревне Каменка (ГО Первоуральск). Его особенность – не только живописные пейзажи, но и кинодекорации разных лет, так как место популярно у съемочных групп. Клуб предлагает несколько маршрутов длительностью от одного часа до суток.

Еще один проект – квест-гонка «Горно-уральское приключение», в котором организаторы объединили несколько видов спорта – горный и спортивный туризм, навыки альпинизма и спортивное ориентирование.

Третий проект раскрывает для туристов Первоуральск – город, расположенный на границе Европы и Азии. В нем сочетаются сталинский классицизм и современные городские пространства, богатые культурные традиции и развитый промышленный туризм. Здесь же расположен первый в стране «Инновационный культурный центр» (ИКЦ), открытый еще в 2016 году, он предлагает туристам маршрут выходного дня «Урал мастеровой».

Проект глэмпинга «ZимаLето» пока находится в начальной стадии реализации. Он расположится в поселке Новоуткинск (ГО Первоуральск), на берегу одноименного пруда. Здесь планируется оказывать услуги по прокату сапов, квадроциклов, снегоходов, снегокатов.

Напомним, проект «Агенты позитивных изменений» реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области с привлечением средств Фонда президентских грантов и помогает креативным и активным уральцам воплощать в жизнь свои идеи при поддержке бизнеса и государства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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