Орлов завел «жалобную книгу» в телеграме (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов стал принимать жалобы от горожан в своем телеграм-канале. Раз в неделю он будет выезжать в те районы, откуда пришло больше всего тревожных сообщений. Сегодня маршрут проходил по Железнодорожному району.

Первый пункт – сквер на улице Пехотинцев. Его отремонтировали два года назад, потратив почти 7,5 млн рублей, но выглядит он не лучшим образом. Детские горки разрисованы тэгами, качели сломаны и демонтированы, лампы разбиты, защитное покрытие разорвано, кругом мусор.

Местные пенсионеры, отдыхающие в тени деревьев, рассказали журналистам, что уборщиков увидели в сквере сегодня впервые, как и коммунальную технику. Мэру наказали передать, чтобы «запретил нерусским плеваться семечками» и «починил лампы».

Сам Алексей Орлов напомнил, что недавно предложил бороться с вандалами – и сквер на Пехотинцев лучшее тому подтверждение. Он дал поручение главе Железнодорожного района Виталию Першину привести сквер в порядок до 15 сентября.

Еще по просьбе депутата гордумы Александра Колесникова здесь разберутся с освещением – его должны передать на баланс Горсвета, т.к. пока затраты ложатся на район.

Жительница одного из соседних домов также попросила благоустроить двор. Оказалось, что людям уже предлагали принять участие в президентской программе, по которой собственники оплачивают от 5% до 20% от стоимости работ, а остальное дает бюджет. Однако тогда собрание собственников жилья провести не удалось – жильцы оказались неактивными. Сейчас Алексей Орлов предложил людям собраться вновь и на тех же условиях попасть в программу.

Второй точкой стала улица Азина, где идет ремонт дороги. Как рассказал Александр Колесников, к нему обратились жители района, чьи дети учатся в школе № 155 на улице Челюскинцев. Ребятам приходиться переходить несколько улиц, чтобы добраться на занятия, и если пешеходные переходы на Мельковской и перекрестке Быкова – Испанских Рабочих уже сделали, то с Азина возникли сложности из-за парковки. Тем не менее, работы сейчас идут, и к новому учебному году «зебры» появятся и здесь.

Последним пунктом мэрского объезда стал проспект Ленина – там ведутся работы в сквере у памятника Александру Попову и под окнами резиденции губернатора Свердловской области, перекладывают тротуарное покрытие. Ранее екатеринбуржцы жаловались на то, что место никак не огорожено, предупреждающих аншлагов о том, что нужно перейти на другую сторону улицы, еще недавно не было, но сейчас они появились.

Добавим, объезды глава Екатеринбурга пообещал проводить раз в неделю, а может, и чаще. При этом проверять он будет не только проблемные точки благоустройства, но и, например, качество детского питания в школах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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