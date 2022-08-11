В Екатеринбурге за три часа в ДТП пострадало трое детей (ФОТО)

Всего за один вечер в Екатеринбурге случилось три ДТП, в которых пострадали дети.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД города, первая авария произошла накануне в 18:00 в поселке Шабровском. 43-летняя женщина на автомобиле «Рено Сандеро» не рассчитала скорость и съехала с дороги, после чего машина перевернулась. Женщину госпитализировали с травмами головы и позвоночника. Ее пассажир, мальчик 6 лет, доставлен в больницу с резаной раной ноги. Благодаря тому, что ребенок находился в бустере, серьезных травм он не получил и уже находится дома.

Спустя час, в 19:15, на перекрестке улиц Бакинских Комисаров и Коммунистической водитель «Лады Гранта» при повороте направо на зеленый сигнал светофора сбил 9-летнего ребенка на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу. Мальчик доставлен в больницу с травмой пальца.

Третье ДТП случилось в 20:20 на ул. Технической около дома № 152. Водитель автомобиля «Хендэ Акцент» ехал по двору и не заметил гуляющего там 10-летнего мальчика. Ребенок с сочетанной травмой он доставлен в больницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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