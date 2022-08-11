В Лозьву запустили 10 тысяч мальков стерляди

10 тысяч мальков стердяли запустили в реку Лозьва в Ивделе. Мероприятие было инициировано АО «Святогор».

«Сегодняшнее событие – это часть большой программы природоохранных мероприятий, которая реализуется нашим предприятием, в том числе в рамках Соглашения с Правительством Свердловской области», – отметила начальник экологического управления – начальник отдела экологии АО «Святогор» Ирина Бичукина.

Зарыблением рек Свердловской области на территориях своего присутствия «Святогор» занимается с 2012 года. За последние 10 лет в рамках программы природоохранных мероприятий работники предприятия восстанавливали водные биоресурсы рек Сосьва, Тальтия, Салда и озера Светлое.

10 тысяч молоди стерляди обь-иртышской популяции выведены в этом году, выращены в условиях установки замкнутого цикла в цехе ООО «Новая Аквакультура» (г. Тюмень) и доставлены к месту выпуска в транспортных контейнерах.

«Повышение популяции рыбы в наших водоемах – это очень хорошо, – подчеркнул глава Ивдельского ГО Владимир Михель. – Главное, чтобы стерлядь прижилась и задержалась здесь, а затем и сама дала потомство».

Ивдель, Елена Васильева

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