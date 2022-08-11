Пять самолетов не долетели до Тюмени и сели в Екатеринбурге

Сегодня вынужденную посадку в Екатеринбурге совершили пять самолетов, направлявшихся в Тюмень. Из-за сложных метеоусловий в Рощино диспетчеры отправили их в Кольцово. Помешал прибыть в точку назначения вовремя сильный туман.

В Екатеринбурге сели рейсы, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца. Позднее они были отправлены в Тюмень.

Екатеринбург, Елена Сычева

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