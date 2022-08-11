Названо приложение, через которое мошенники контролируют телефоны жертв

Правоохранители назвали одно из приложений для телефона, с помощью которого мошенники могут контролировать мобильники своих жертв. Как сообщает муниципальный отдел МВД Качканарский, местная жительница лишилась 146 тысяч рублей после звонка неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка и «предупредил» женщину о том, что с ее карты пытаются списать деньги и взять на нее кредит. Лжебанкир предложил женщине помощь и попросил ее установить приложение Aweray Remote, которое позволило ему контролировать сотовый жертвы удаленно.

Руководя свердловчанкой, мошенник убедил ее, что имеющиеся на карте деньги – 46 тысяч рублей – нужно перевести на «безопасный» счет, что и было сделано. Кроме того, на нее оформили кредит на 100 тысяч рублей. Женщина увидела это позднее и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 2 статьи 159 УКРФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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