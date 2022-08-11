В Екатеринбурге будут судить женщину, до смерти избившую грудного ребенка

Чкаловский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летней женщины, которая жестоко избила собственного годовалого ребенка. Младенец умер от тяжелой черепно-мозговой травмы. В момент преступления мать была пьяна.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, трагедия случилась в марте 2022 года в доме по улице Колхозников, где проживает обвиняемая. По версии следствия, мать первым ударом сломала челюсть ребенку, а затем еще 9 раз ударила рукой по голове малыша. Младенец скончался на месте.

Женщине предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношение малолетнего». Ей грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Свою вину женщина не признала. Полицейским она сообщила, что сама вызвала скорую помощь и не имеет никакого отношения к избиению сына. Во время следствия обвиняемую проверяли на полиграфе, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его информации, женщина работала швеей у частного предпринимателя и воспитывала ребенка одна.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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