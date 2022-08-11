На Урал идет мощный грозовой фронт

На Урал идет мощный атмосферный фронт, который принесет с собой сильные дожди и даже ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии. Уже сегодня осадки обрушатся на Свердловскую область.
При этом, судя по данным The Weather Channel, фронт не обойдет стороной и Екатеринбург. Около 14-15 часов гроза ожидается в уральской столице.
Екатеринбург, Елена Сычева
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