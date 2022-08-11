В Екатеринбурге поймали опасного рецидивиста, нападавшего на беспомощных людей (ФОТО)

Полицейские Екатеринбурга поймали опасного рецидивиста, который орудовал на Эльмаше. 28-летнего мужчину подозревают в целой серии нападений. По версии правоохранителей, он орудовал в районе улиц Космонавтов, Краснофлотцев и Баумана, нападая на беспомощных людей – стариков или пьяных, а также, вероятно, на детей. На одного из пострадавших он напал с рожком для обуви, другого чуть не задушил голыми руками.

Так, уже установлена причастность задержанного к нападению на 67-летнего пенсионера в минувший понедельник. У своей жертвы разбойник отнял 2 тысячи рублей. В тот же день он ворвался в квартиру на Корепина, напал на хозяина и забрал у него 20 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции № 14 возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК Российской Федерации «Разбой». Мужчина помещен под стражу. Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Наказание, предусмотренное за подобное преступление, может составлять до десяти лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Там попросили всех, кто пострадал от разбойника, обращаться в полицию по номеру: +7(343)356-42-14 или 102.

Екатеринбург, Елена Сычева

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