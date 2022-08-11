СМИ сообщили, что в Екатеринбурге покончил с собой 17-летний школьник

В Екатеринбурге 17-летний подросток покончил с собой после ссоры с отцом. Мужчина попросил сына прибраться в комнате и вымыть посуду, что стало причиной конфликта. Отец воспитывал ребенка один. Трагедия случилась 10 августа на улице Родонитовая, сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что семья была благополучной. У мальчика была хорошая успеваемость в школе и нормальные отношения с одноклассниками. Школьник жил с отцом с самого рождения. Мать проживает также в Екатеринбурге, но не общалась с сыном с 2014 года. Полиция изъяла одежду и мобильный телефон погибшего подростка. Следственные комитет и МВД не дают официальных комментариев по поводу случившегося.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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