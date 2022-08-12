Шестилетнего мальчика на велосипеде сбила машина (ФОТО)

В поселке Шабровском на улице Ленина 6-летний мальчик на велосипеде выехал на дорогу, и его сбила машина.

Авария произошла накануне около 18:20. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга, 41-летняя женщина на автомобиле «Рено Клио» ехала по улице Ленина со стороны Клубного переулка со скоростью 30 км/ч. Неожиданно на дорогу выехал ребенок на велосипеде. Женщина затормозила, но избежать столкновения не удалось. Ребенок с различными травмами доставлен в ДГКБ № 9. Водитель в момент ДТП была трезва, стаж управления автомобилем – 15 лет.

Отец мальчика рассказал сотрудникам ГИБДД, что сын гулял со старшей сестрой. Машина сбила ребенка, когда он возвращался домой и переезжал дорогу на велосипеде.

Материалы по ДТП будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Чкаловского района Екатеринбурга.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей регулярно проводить беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дорогах, повторять с ними значения дорожных знаков, разъяснять опасность передвижения на велосипеде

Екатеринбург, Елена Владимирова

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