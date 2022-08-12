На въезде с Челябинского тракта на ЕКАД установили бетонные блоки. Дорожники готовят схему объезда (КАРТЫ)

Изменена схема движения на развязке Челябинской тракт – ЕКАД. Бетонные блоки появились накануне, они перекрывают поворот на Большой Исток. Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, перекрытие связано с реконструкцией развязки.

Схема ГИБДД

Однако в «Уралуправтодоре» заявили, что подрядчик по их требованию изменит схему перекрытия – тот вариант, который действует сейчас, не соответствует ранее согласованной схеме. По той схеме, которую согласовали, выезд к Большому Истоку проходит по дублеру через поворот на 191-м км в сады. «Установленные блоки и закрытие поворота нами не согласовывались», – прокомментировали в пресс-службе «Уралуправтодора». Там также уточнили, что сейчас дорога из Большого Истока открыта.

Согласно планам, развязка будет перекрыта до 30 сентября, проезд будет возможен по дублеру. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков сообщил, что автомобильное движение по замыкающему участку ЕКАДа планируется открыть в первой декаде сентября. Он оговорился, что это будет рабочее движение, которое позволит разгрузить транспортный поток, полностью все работы по замыканию кольцевой дороги закончат в 2023 году.

Ситуацию на ЕКАДе прооментировал и губернатор Свердловской области. «Сегодня утром на развязке ЕКАД с Челябинским трактом изменили схему движения. Теперь, чтобы повернуть к Большому Истоку, нужно ехать по дублеру. Это временная мера, необходимая, чтобы провести дорожные работы.

К сожалению, многие по привычке поехали обычным маршрутом. По моей просьбе на развязку направили несколько экипажей ГИБДД, чтобы они помогали водителям сориентироваться. Штрафовать никого, конечно, не будут. Также на дороге установят дополнительные знаки», – написал Евгений Куйвашев во Вконтакте.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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