В выходные жара на Урале отступит

В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается неустойчивая погода: комфортное тепло в дневное время суток и прохладные ночи.

По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу, 12 августа, на территории региона вероятны грозы со шквалистым ветром. В субботу, 13 августа, будут идти кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +22…+27 градусов, на крайнем севере Свердловской области +17. Ночью воздух остынет до +10…+15 °C.

В воскресенье, 14 августа, осадков не ожидается. В северных районах Среднего Урала будет +16…+21 градусов, на юге воздух прогреется до +25 °C. А ночью уже похолодает до +8°.

В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем ожидается температура 22-27 градусов тепла, ночью +11…+16 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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