Уральцев ждет дальнейший рост заболеваемости Covid-19

Во второй половине августа и первой половине сентября в Свердловской области можно ожидать дальнейшего подъема заболеваемости коронавирусом, а также ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. Эксперт уточнил, что это традиционно связано с формированием коллективов в образовательных учреждениях.

Говоря о том, как сейчас протекает заболевание коронавирусом, Александр Харитонов ответил, что чаще всего встречаются легкие формы, которые лечатся амбулаторно, по области даже не увеличивается количество ковидных коек. «Ситуация управляемая. Но тяжелые пациенты есть. Чаще всего это больные с хроническими заболеваниями или пожилые люди, которые не прививались», – сказал он и рекомендовал сделать ревакцинацию всем, кто последний раз прививался в 2021 году.

Также Харитонов призвал не бояться новых штаммов. «Последние изменения, которые происходят с коронавирусом, менее опасны. Благодаря вакцинопрофилактике его патогенность снижается, и за счет этого снижается тяжесть клинических проявлений. Изменения коронавируса – как и у любого вируса. Он приспосабливается, он старается выжить, а наша задача – договориться с ним и сосуществовать с ним, как мы живем с гриппом. Это незначительные мутации. Ученые вирусологи этим занимаются, им интересно, они стремятся каждому из них дать название. Сегодня больше идет омикрон с небольшими изменениями. Но мы не ставим целью выявить, какой именно штамм есть у нас на территории, потому что клинические проявления абсолютно одинаковые, главное – начать лечение от коронавируса».

Александр Харитонов рекомендовал свердловчанам прививаться «Спутником V», который дает защиту и от новых штаммов. «Спутника Лайт» на территории области сейчас нет, и его поступления не ожидается.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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