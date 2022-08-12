Тагильчанин семь раз ударил соседа ножом из-за двух конфет

В Нижнем Тагиле будут судить 44-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на убийство своего соседа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в мае 2022 года мужчина приехал на заработки в село Мокроусское. Работодатель выделил ему и другим работникам отдельные жилые помещения. По версии следствия, 19 мая обвиняемый был пьян и поссорился с соседом, который без спроса взял у него со стола две конфеты. Фигурант взял нож и нанес оппоненту не менее семи ударов в область груди и шеи. У потерпевшего хватило сил вытолкнуть нападавшего из своей комнаты и позвать на помощь.

Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред, и только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи удалось его спасти.

Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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