Екатеринбуржцы засняли последнее суперлуние 2022 года (ФОТО)

Накануне екатеринбуржцы могли полюбоваться последним в этом году суперлунием. Огромную Луну ярко-желтого цвета можно было наблюдать вчера поздним вечером, а ночью естественный спутник Земли сменил цвет на красно-оранжевый. Полная фаза Луны наступила в 04:36 по московскому времени, на Урале в это время уже рассвело.

Августовское полнолуние известно как Осетровое, это название происходит из индейских традиций. В разных культурах есть свои имена для полной Луны в августе. Например, у китайцев это Луна Урожая, у кельтов – Луна Споров, у англосаксов – Зерновая Луна. А в южном полушарии – Снежная Луна или Волчья Луна.

Суперлуние – это новолуние или полнолуние в момент максимального сближения Луны с Землей на заданной орбите. Во время суперлуния наш естественный спутник выглядит на 7% больше и на 16% ярче, чем в обычные полнолуния. По расчетам астрономов, следующее суперлуние мы сможем наблюдать только летом 2023 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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