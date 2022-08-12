Тагильчане переживают о судьбе одного из подарков на День города (ФОТО)

Сегодня второй по величине город Свердловской области отмечает 300-летие. По данному случаю Нижний Тагил принимает высоких гостей – делегацию во главе с губернатором Свердловской области. По неофициальной информации, на праздник может приехать и министр обороны РФ Сергей Шойгу. В качестве подарков на юбилей Нижний Тагил должен получить два путепровода – мост через Черноисточинский пруд и четырехполоску на улице Циолковского.

Движение по последней автотранспорта сегодня было открыто. Однако горожане переживают – будет ли доведено до конца благоустройство данного объекта. Фото, присланные в редакцию, говорят о том, что работы там, безусловно, необходимо продолжить. Фотоотчет – приводим ниже.

Напомним, что улицу Циолковского, соединяющую Дзержинский и Тагилстроевский районы, реконструируют более года, несмотря на первоначальные планы сдать в эксплуатацию в августе 2021 года.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Путепровод на Циолковского- подарок к 300-летию Нижнего Тагила Тагильчане надеются, что мэр Пинаев проследит за тем, чтоб благоустройство было доведено до конца Пока подарок выглядит не очень презентабельно

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