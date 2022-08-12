День строителя в Екатеринбурге начался с Академического: детей ждут сладости, взрослых – лазерное шоу и фейерверк (ФОТО)

Сегодня с самого утра в Академическом масштабно отмечают День строителя. В Преображенском парке развернули шатры с мороженым, коктейлями, аквагримом и другими развлечениями для детей. А взрослые могут попробовать себя в роли строителей. Вечером для жителей района устроят лазерное шоу, дискотеку с DJ и фейерверк. Завтра День строителя продолжится в ЦПКиО.

На торжественном открытии праздника руководство АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» поздравили абсолютно всех строителей с праздником и наградили лучших подрядчиков, проектировщиков, а также отдельных строителей и бойцов стройотрядов, которые тоже работают в Академическом.

«Сегодня – самый лучший праздник для нас, профессиональный праздник тех людей, которые созидают на нашей планете. Мы с вами находимся в самом лучшем районе Екатеринбурга. Его строили не только профессиональные строители, но и замечательная молодежь (стройотрядовцы). Особенно большое спасибо всем тем строителям, которые находятся на передовой – на стройке», – поздравил всех председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Генеральный директор компании Сергей Ланцов отметил, что строительная отрасль, как локомотив в экономике, тянет за собой более 40 смежных отраслей и профессий, обеспечивает фундамент для развития страны, формирует тыл в непростых нынешних условиях.

«Строительная отрасль – самая мирная и созидательная профессия. Мы строим районы и города. Приятно, что впервые в истории современной России на базе нашего проекта был создан целый район – Академический. Поздравляю всех с профессиональным праздником», – поздравил строителей Сергей Ланцов. Он вручил благодарственные письма, дипломы и подарки представителям проектировщиков и подрядных организаций.

Генеральный директор Объединенной службы заказчика, главный строительный директор группы компаний КОРТРОС Николай Складнев, вручая награды монтажникам, трактористам, бригадирам и другим строителям, поблагодарил их за выбор такой непростой профессии.

«Поднимайте престиж профессии, приводите в профессию детей, развивайте молодежь», – пожелал Складнев.

После торжественной церемонии в Преображенском парке начался настоящий праздник для всех жителей района. В первой половине дня на берегу Патрушихи гуляли в основном семьи с маленькими детьми. Для них строительные компании подготовили разные зоны: можно было поиграть в гигантскую дженгу, попробовать укладывать кирпичи, разрисовать огромную раскраску размером во всю стену и так далее. Детям бесплатно делали аквагрим, раздавали мороженое, лимонад и молочные коктейли. Для них придумывали конкурсы и испытания.

Большой интерес не только малышей, но и их родителей вызвала выставка строительной техники, которая разместилась на площадке, где в будущем построят администрацию Академического.

Вечером, с 18 часов, в Преображенском парке начнется музыкальная часть праздника: выступит приглашенный DJ и танцоры, сопровождать их будет лазерное шоу. Завершится праздник в честь Дня строителя фейерверком на 500 залпов. Он украсит вечернее небо над Академическим в 22:00.

Добавим, что сегодняшние мероприятия – только старт празднования Дня строителя в Екатеринбурге. Завтра масштабный праздник пройдет в парке Маяковского. Там тоже будет развлекательная площадка от главного застройщика Академического: с быстрыми рисунками от шаржистов, с фотозоной и веселым ведущим.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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