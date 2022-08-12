На Урале продлили предупреждение о высокой пожарной опасности

В Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии. В целом по региону предупреждение действует сегодня, а на юге Среднего Урала – до понедельника, 15 августа, включительно.

Отметим, на этой неделе в худшей ситуации оказались жители севера Свердловской области – из-за мощного лесного пожара в Пелыме повис ядовитый смог, концентрация вредных веществ в воздухе была превышена.

Екатеринбург, Елена Сычева

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