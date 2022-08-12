Жителям Среднеуральска вернули холодную воду

В Среднеуральске восстановлено холодное водоснабжение. Об этом сообщил депутат регионального заксобрания Алексей Свалов в своем telegram-канале. Парламентарий и мэр города Александр Ковальчик сегодня обошли несколько домов, чтобы лично проверить качество и напор воды в квартирах.

Как ранее писал «Новый День», жители Среднеуральска остались без холодной воды в понедельник, 8 августа. Горячую воду в городе отключили еще раньше из-за плановых ремонтов на ГРЭС. Горожане жаловались, что в жару администрация не организовала подвоз воды к домам, а цены на бутылированную воду в магазинах резко взлетели. Прокуратура начала проверку местного Водоканала.

Алексей Свалов рассказа, почему сложилась такая ситуация в городе. «Когда отключили горячую воду для проведения ежегодных профилактических работ, резко вырос водоразбор холодной воды, насос одной из основных скважин не выдержал и вышел из строя. В итоге вода в резервуарах не накапливалась. Тогда решили ограничить подачу холодного водоснабжения с 13.00 до 17.00 и с 1.00 до 5.00. За это время резервуары успевали бы наполниться, и вода поступала бы в систему. Но при этом расход воды все еще остался повышенным (логично), и вода заканчивалась у жителей раньше, чем по графику. Новое оборудование взамен вышедшего из строя установлено вчера в 21.30. После установки насоса и восстановления работы скважины потребовалось время на заполнение системы, это от 12 до 24 часов. Сейчас система заполнена, и вода поступает в квартиры», – написал депутат.

По его словам, городские власти заказали резервные насосы на все скважины, чтобы ситуация больше не повторялась. Также будет проведено обследование всех систем водоснабжения и водоотведения Североуральска.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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