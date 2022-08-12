Гаишники устроят облавы на пьяных водителей

ГИБДД Екатеринбурга анонсировала массовые проверки водителей в выходные – будут искать нарушителей, особенно тех, кто сел за руль в нетрезвом состоянии, а также тех, кто лишен водительских прав или вовсе не получал их.

В пресс-службе ведомства напомнили, что с января по июль включительно в городе случилось 35 ДТП по вине пьяных водителей. Погибли семь человек, 57 получили травмы.

Там также уточнили, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет, за повторное нарушение – уголовная ответственность.

Людей, заметивших пьяных водителей, просят обращаться по номер +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

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