К 300-летию Нижнего Тагила Куйвашев открыл мост, соединяющий две части города

Сегодня в Нижнем Тагиле, где началось празднование 300-летия города, торжественно открыли движение по новому мосту через пруд. На церемонии присутствовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев.

«Очень рад, что основные работы успели завершить к этой прекрасной дате – 300-летию города. Знаю, что жители города ждали его много лет. Мост, соединяющий Дзержинский и Тагилстроевский районы, значительно разгрузит центр города, и тагильчане смогут быстрее добираться из одного района в другой. Этот мост, кстати, получился очень красивым – он станет новой достопримечательностью города», – заявил губернатор.

Евгений Куйвашев добавил, что мост в Нижнем Тагиле – важный и крупный проект, но в последние годы областные власти старались сосредоточиться также на дорогах в отдаленных территориях. «За 5 лет мы построили и отремонтировали более тысячи километров дорожного покрытия. Очень важно, чтобы наши жители могли без проблем добраться даже в самую маленькую деревню», – сказал Евгений Куйвашев.

Чтобы ускорить реализацию этого плана, в 2019 году по предложению губернатора были увеличены отчисления в муниципальные дорожные фонды – с 10 до 20% от акцизов на бензин. В 2021 году размер этих фондов составил 22,5 млрд рублей (на 25% больше, чем в 2020 году), из областного бюджета в них было направлено больше 9 млрд рублей. Объем дорожного фонда Свердловской области в 2021 году составил 27,3 млрд. рублей, что на 23,2% больше, чем в 2020 году. Из федерального бюджета в 2021 году Свердловская область получила на дороги 7,756 млрд. рублей (больше объема 2020 года на 51,5%).

Всего с 2017 по 2020 годы в области было построено и реконструировано 94 километра дорог, капитально отремонтирован 231 километр, отремонтировано 674 километра дорог. В 2022-2024 годах на программу по ремонту дорог и мостов в регионе заложено уже 6,7 миллиарда рублей, на строительство и реконструкцию дорожных сооружений на региональных дорогах – 1,8 миллиарда рублей, на капремонт искусственных дорожных сооружений – 95 млн рублей. На капремонт мостов будет выделено 337 миллионов рублей, на мосты в сельской местности и малых городах – 187 миллионов рублей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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