У фонтана модного ЖК дадут джаз-соул-концерт

В центре Екатеринбурга завтра вечером можно будет послушать живую музыку – концерт, где прозвучат композиции в стиле романтического джаза и соула в исполнении Анны Семеновой и Анатолия Волочая, пройдет возле фонтана Forum City, рядом с пересечением улиц Радищева и Сакко и Ванцетти. Музыкальный вечер начнется в 18:00.

Сразу после школа танцев MaxDance устроит рядом с фонтаном танцевальный опен эйр по сальсе и бачате. Он продлится до 21:30. Вход на оба мероприятия свободный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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