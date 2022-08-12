Шлеменко и Исмаилов встретятся в центре Екатеринбурга

Бойцы ММА Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, бой которых запланирован на конце года в рамках турнира RCC 13, встретятся в центре Екатеринбурга на премьере документального фильма о них самих. Лента называется «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние», и ее покажут на большом экране кинотеатра «Пассаж» в ближайшее воскресенье. Шлеменко и Исмаилов на премьере ответят на вопросы фанатов MMA.

Как сообщили в пресс-службе лиги, билеты на мероприятие купить невозможно – стать зрителями могут только те, кто получил пригласительные. Заявки можно было оставлять в соцсетях RCC MMA, контрамарки получили первые 300 человек. Остальные смогут увидеть премьеру на канале Udar и в группах RCC в соцсетях.

Фильм рассказывает о масштабном реалити-проекте RCC Fight Show, который открывает счет в противостоянии двух легенд ММА. Шлеменко и Исмаилов выступали в нем в качестве наставников молодых бойцов. Чтобы попасть на шоу, последним пришлось пройти два этапа. Сначала организаторы отобрали 60 человек из 3 тысяч, которые подали анкеты, а затем они сошлись в очных поединках в Екатеринбурге. Александр и Магомед отсмотрели все бои и лично выбрали по шесть человек в свои команды. Съемки начались еще зимой 2022-го. За это время съемочная бригада RCC TV собрала сотни часов уникального материала из Екатеринбурга, Омска, Дербента и Махачкалы. Эти съемки и легли в основу фильма. Кроме Шлеменко и Исмаилова, в эпизодах снимались Петр Ян, Иван Штырков, Денис Лаврентьев и другие топовые спортсмены из России.

Премьера состоится в кинотеатре «Пассаж». Первых гостей на красной дорожке ждут в 18:00.

Екатеринбург, Елена Сычева

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