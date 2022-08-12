Энергетики закроют движение по улице Чайковского

С 31 августа по 26 сентября 2022 года будет перекрыто движение транспорта по улице Чайковского, в районе домов № 67 – 76а.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с тем, что АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будет проводить на этом участке работы по модернизации тепловых сетей. После завершения работ все нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены.

Специалисты компании просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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