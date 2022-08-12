Уралец отсудил у РЖД деньги за упавший с железнодорожного моста камень

Житель Свердловской области через суд взыскал с ОАО «РЖД» более 90 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. В июле 2021 года Андрей М. вместе с женой и ребенком ехал на своей машине Kia Sportage по дороге Пермь – Березники. Когда автомобиль проезжал под железнодорожным мостом, на лобовое стекло сверху упал камень. Продолжать путь дальше с разбитым стеклом было опасно, так как семья путешествовала ночью.

Мост, с которого упал камень, принадлежит госкомпании «Российские железные дороги». Вернувшись домой, мужчина направил досудебную претензию в Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания, но не получил ответа. Тогда Андрей обратился с иском в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с требованием возместить затраты на восстановительный ремонт автомобиля. Также мужчина хотел взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, но затем отказался от этого намерения.

Суд встал на сторону истца и обязал РЖД выплатить гражданину 96 856 рублей. В сумму вошли компенсация расходов на ремонт автомобиля и потери его товарной стоимости, а также покрытие судебных издержек. Юристы РЖД пытались оспорить решение в Свердловском областном суде. В частности, представители ответчика указали, что кто-то мог столкнуть камень с моста на проезжающую машину. Но судебная коллегия не нашла доказательств в пользу этой версии. Решение Железнодорожного районная суда оставлено без изменений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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