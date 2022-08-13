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Суббота, 13 августа 2022, 05:54 мск

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Под Екатеринбургом разбился водитель квадроцикла (ФОТО)

Фото пресс-службы ОГИБДД Екатеринбурга

В лесу под Екатеринбургом разбился 31-летний мужчина на квадроцикле.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД города, авария случилась в пятницу около 20:00 вблизи дома № 14 по Кустовому переулку. Водитель квадроцикла «Стелс» не справился с управлением и опрокинулся. В момент ДТП мужчина был без мотошлема. Спасти водителя не удалось.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно правилам ПДД, при управлении квадроциклом необходимо надевать шлем и иметь водительские права категории «А1» или «М».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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