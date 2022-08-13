На тюменской трассе погиб пешеход. ГИБДД ищет свидетелей (ФОТО)

Около 04:00 в субботу, 13 августа, на 21 км трассы Екатеринбург – Тюмень неустановленный водитель насмерть сбил пешехода.

Как сообщили в ОГИБДД Екатеринбурга, машина, предположительно грузовая, ехала в сторону Тюмени по дублеру Сибирского тракта. После наезда на пешехода водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП мужчина, на вид около 50 лет, скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия позвонить по телефону 8-962-323-66-63 или 02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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