«Мама, я попала в ДТП»: мошенница за неделю обманула 13 стариков (ФОТО)

В Екатеринбурге задержана 39-летняя жительница Среднеуральска, которую подозревают в мошенничестве в отношении пожилых людей. По версии полиции, женщина только за одну неделю обманула 13 пенсионеров.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, в начале августа произошла серия хищений денег у пожилых граждан по схеме «родственник попал в ДТП». Отличительной чертой преступлений стало то, что наличные у потерпевших забирала женщина-курьер. Ежедневно фиксировалось одно, а иногда и два преступления.

Одна из потерпевших ранее неоднократно слышала о подобной схеме обмана, но все же попалась на уловку мошенников. «Когда плачущий женский голос в трубке назвал ее мамой, пожилая гражданка пришла в такое волнение, что поверила всем рассказам мошенников. Они сообщили, что необходимы деньги за прекращение уголовного преследования дочери, ставшей виновницей ДТП. Вскоре за оговоренной суммой в 200 тысяч рублей из так называемых «гробовых» явилась женщина в темных очках, которая молча забрала пакет с наличными и ушла», – рассказали в полиции.

Через несколько дней оперативники вычислили и задержали подозреваемую. Она не стала отпираться и пояснила, что нашла через соцсети предложение подработать. При этом женщина четко осознавала, какого рода работу ей предлагают. С начала августа подозреваемая каждый день приезжала в Екатеринбург, чтобы забирать деньги у стариков и переводить их на счета своих «работодателей». Себе она оставляла 10% от суммы.

Следствие подозревает, что преступных эпизодов было больше тринадцати. Поэтому полицейские просят всех, кто пострадал от действий данной гражданки, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8(922)1991618 (Уголовный розыск), (343)294-14-94 (дежурная часть) или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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