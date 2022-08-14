Трагическую смерть работницы «Ураласбеста» проверит прокуратура

Прокуратура Асбеста начала проверку в связи с гибелью работницы на градообразующем предприятии.

«По предварительной информации, 13 августа 2022 года около 13 час 30 мин в результате схода грузового вагона тепловоза ТЭМ-2 на внутренних железнодорожных путях на станции фабрики № 6 публичного акционерного общества «Ураласбест» погибла весовщица предприятия, 1973 г.р. Прокуратура г. Асбеста в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», вчера 48-летняя Наталья Вагина, проработавшая почти 30 лет, зашла в деревянный туалет на территории предприятия, на постройку упал вагон поезда, проезжавшего по внутренней железнодорожной линии. Работница погибла на месте. В пресс-службе предприятия факт трагедии подтвердили. «В результате несчастного случая 13 августа на Асбестообогатительной фабрике ПАО «Ураласбест» погибла весовщик Н.А. Вагина 1973 г.р. Общий стаж работы 29 лет 8 мес., стаж в профессии 3 года 10 мес. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает специальная комиссия предприятия и представители следственного комитета. Руководство предприятия выражает семье погибшей глубочайшие соболезнования», – сообщили «Новому Дню» на комбинате.

Асбест, Евгения Вирачева

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