В Харитоновском парке на девушку напал насильник (ФОТО)

В отдел полиции № 1 от екатеринбурженки О. поступило заявление о нападении и попытке изнасилования в Харитоновском парке. По описаниям жертвы, нападавший – респектабельный выходец из южных республик. Нападение наблюдала толпа друзей насильника. Жертве чудом удалось вырваться. Судя по характеру нападения, это может быть не первое преступление такого рода в парковых зонах Екатеринбурга.

11 августа возле ТЮЗа на амфитеатре у Харитоновского парка компания художников-дизайнеров отмечала день рождения. Около 21:00 одна из девушек отошла от компании и пошла прогуляться по парку.

В укромном уголке вдали от камер наблюдения отдыхала компания из 7-8 представителей южных республик. По словам О., внезапно на нее сзади напал один из отдыхающих, а уже через секунду затащил ее за кусты, повалил на землю и начал срывать одежду. Нападавший был коренастым, очень сильным мужчиной в возрасте около 40 лет. Действия нападавшего были четкими, как будто отработанными. Компания сородичей насильника веселье все это время не прекращала.

Девушке чудом удалось вырваться и убежать за помощью к мужу и друзьям. Однако когда они пришли на место нападения спустя всего несколько минут, ни нападавшего, ни его дружков им застать уже не удалось. Но о произошедшем говорят синяки, ссадины и царапины на теле девушки.

Как рассказала собеседница РИА «Новый День», дерзкий характер нападения и отработанные действия вполне могут говорить о том, что насильник совершает это не в первый раз. Расчет нападавшего был на беспечность жертв и неожиданность нападения. Нужно отметить, что камеры покрывают далеко не всю площадь парка, и до темного угла, где произошло нападение и попытка изнасилования, не достают. Вполне вероятно, что есть и другие жертвы подобных нападений в парковых зонах, закончившиеся более трагично.

В полицию написано заявление о нападении и попытке изнасилования в Харитоновском парке.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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